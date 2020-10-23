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Şehit Mehmet Savunmaz’ın ismi sokağa verildi

MANİSA HABERLERİ  | 23.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 1992 yılında Şırnak’ta şehit edilen Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz’ın ismi Yenimahalle’de bir sokağa verildi.
Yunusemre Belediye Meclis Toplantısının 2. birleşimi Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 13 madde görüşüldü. Toplantıda 2021 Performans Programı, 2021 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli oy birliği ile kabul edilirken; 2021 Mali Hazırlık Bütçesi AK Parti ve MHP’nin kabul, İYİ Parti ve CHP’nin çekimser oyuyla meclisten geçti. Yalnızca Türkiye değil, dünyanın korona virüs pandemisi dolayısıyla zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Başkan Çerçi, belediye olarak bu dönemden olumsuz etkilendiklerini belirtti. 2021 yılında hizmetlere hız kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Çerçi, pandeminin bir an önce geçmesini diledi. Toplantıda 28 yıl önce Şırnak’ta şehit edilen Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz’ın isminin Yenimahalle’de bir sokağa verilmesi de kabul edildi. Kasım ayı meclis toplantısının 3 Kasım Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

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