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Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın katili DHKP-C’li teröristin savunulmasına tepkiler devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li ve PKK’lı teröristlerin savunulması sert tepki gösterdi.

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın katili DHKP-C’li teröristin savunulmasına tepkiler devam ediyor

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li ve PKK’lı teröristlerin savunulması sert tepki gösterdi. Gündüz, “Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li ve PKK’lı teröristleri savunan ve onların izinde olup, açlık orucu tutup ölen sözde avukat Ebru Timtik’in fotoğrafını İstanbul barosuna asanlar eğer avukatsa bunların tamamının avukatlıkları iptal edilmelidir” dedi.
Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li ve PKK’lı teröristleri savunan ve onların izinde olup, açlık orucu tutup ölen sözde avukat Ebru Timtik’in fotoğrafını İstanbul barosuna asanlar eğer avukatsa, bunların tamamının avukatlıkları iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Terör örgütü savunucularına asla ve asla bu ülkede prim verilmeyeceğini belirten Gündüz, “Bir savcımızı şehit eden hain, haysiyetsizlere sahip çıkan onların safında olan herkes haindir, katildir. DHKP-C ve PKK terör örgütleri içlerinden seçtiklerini kahraman yapmak istiyorlar. Sizden ve sizin gibilerden asla kahraman olmayacaktır, siz ve sizin gibiler vatan haini olarak tarihe geçeceksiniz. İstanbul barosu sizlere yazıklar olsun bu fotoğrafı oraya astırmaya müsaade etmeniz sizlere ve camianıza yakışmamıştır. Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren örgütle aynı yolun yolcusudur. Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik’i savunanlar ve onun resmini baroya asanlar, DHKP-C ve PKK örgütü tarafından şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı anmamışlar ve teröristleri kınama ve üzüntü belirtmeyip tam aksine örgütün yanında vatan hainlerinin yanında olmuşlardır. Yazıklar olsun Türkiye’deki solun ideolojik olarak terör örgütlerinin yanında olması bu milletin nefretini kazanmıştır” dedi.

“Her türlü örgüt ve yandaşla mücadelemiz devam edecektir”
Hangi sebeple olursa olsun DHKP-C ve PKK terör örgütlerinin yanında olanlar bu ülkeye zarar vermekte olduğunu belirten Gündüz, “Biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan vekili Mutlu Yıldırım’ın er geç hesap sorulacak dediği kişilerin hesabını siz bu millete nasıl vereceksiniz. DHKP-C terör örgütüne sahip çıkmakla neyi savunduğunuzu zannediyorsunuz, sizin hesabınızda sorulacaktır. Terör örgütleri mensuplarına devrim şehidi demenizi bu millet asla kabul etmeyecektir. Bu olayın üzerine Adalet Bakanımızın, Cumhuriyet savcılarımızın takipçileri olacağından bir terör gazisi olarak ve Şehit, Gazi aileleri olarak takipçisi olacağız. Devletimize kurşun sıkanların ve o katil sürülerine sahip çıkmaya çalışan sizin gibi zavallı mahlukatların hesabını hep soracağız. Hiç endişeniz olmasın, sizlere asla prim vermeyeceğiz. Teröristlere karşı amansız mücadelemizi bakanımız Süleyman Soylu ve devlet birimlerimiz gereğini yapmaktadır. Bakanımızın talimatlarını ve çalışmalarını biz Şehit, Gazi aileleri olarak takip ediyoruz ve destekliyoruz. Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı yüreğimizde taşıyoruz ve ona karşı tavır alanları lanetliyoruz. Her türlü örgüt ve yandaşlarının kökü kazınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

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