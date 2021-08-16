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Şehit Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki baba evinde yas var

16.08.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki baba evinde yas var

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki babaevinde yas hakim.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut Öztürk, Taşköprü ilçesine bağlı Kırha köyünde yaşayan baba Muharrem ve anne Semra Öztürk'e şehadet haberini verdi.

Acı haberin ulaştığı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin cenazesinin öğle namazı sonrası Taşköprü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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