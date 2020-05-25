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Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 4’üncü yılında kabri başında anıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 25.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce 24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 4’üncü yılında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce 24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 4’üncü yılında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.
Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma programına jandarma ve emniyet mensupları, ilçedeki şehit aileleri ile şehadetinin 4’üncü yılı dolan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül’ün aile fertleri katıldı. Ağabeylerinin yokluğu ile 4 yıldır bayramları buruk ve hüzünlü yaşadıklarını belirten Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül’ün kardeşi Oğuz Sarıgül, “Bugün abimiz Murat Sarıgül’ün şehadetinin 4’üncü yılıdır. Şehit ailelerimizde şehit abimizi anma programımıza katıldılar. Bugün de bizi yalnız bırakmadıkları için şehit ailelerimize, İlçe Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Bugünü unutmayıp her zaman her gün bizim yanımızda oldular. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak şayet uğrunda ölen varsa vatandır. Bizde bu aziz neslin torunları ve evlatları olarak bu toprakları her zaman namusumuz sayıp sahip çıkacağız” dedi.

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