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Şehit Mustafa Sarı dualarla anıldı

MERSİN HABERLERİ  | 01.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı’nın sene-i devriyesi dolayısıyla Mersin Şehitliği’nde mevlid programı düzenledi.2017 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Sarı için düzenlenen mevlide, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Eryiğit, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.Uzun bir aranın ardından normalleşme süreci ile birlikte Mersin Şehitliği’nde bir araya gelen şehit aileleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a düzenlenen mevlid programı için teşekkür ettiler."Şehitlerimize vefa borcumuz ödenmez"Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehit aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, "Vatanımız için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen kahramanlarımıza ve ailelerine olan vefa borcumuz ödenmez.

Toroslar Belediyesi, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı’nın sene-i devriyesi dolayısıyla Mersin Şehitliği’nde mevlid programı düzenledi.
2017 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Sarı için düzenlenen mevlide, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Eryiğit, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.
Uzun bir aranın ardından normalleşme süreci ile birlikte Mersin Şehitliği’nde bir araya gelen şehit aileleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a düzenlenen mevlid programı için teşekkür ettiler.
"Şehitlerimize vefa borcumuz ödenmez"
Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehit aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, "Vatanımız için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen kahramanlarımıza ve ailelerine olan vefa borcumuz ödenmez. Acınızı yürekten paylaşıyorum" dedi.
Duygu dolu anların yaşandığı şehitlikte Başkan Yılmaz, göz yaşlarına hakim olamayarak, "Bugün kahraman şehidimiz Mustafa Sarı’nın sene-i devriyesi dolayısıyla bir araya geldik. Dualarla andığımız şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için okuduğumuz Kuran-ı Kerim tilavetinin Yüce Allah’tan kabul olmasını diliyorum. Kıymetli emanetleri olan ailelerinin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

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