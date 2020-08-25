YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar

Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar

AMASYA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve beraberindekiler, Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’nin düğün merasimine katıldı.Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma dünya evine giren Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’yi mutlu gününde yanında oldu.07 Temmuz 1999 tarihinde Elazığ’da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Mustafa Demirci’nin çocuğunun düğününe katılan Demirkale, gelin Hilâl Demirci’ye evlilik cüzdanını takdim etti.Tüm şehit ailelerini sevdiklerini söyleyen Demirkale, “Sizlerin ve bizlerin şahitliğinde çiftimizin nikâh akitlerini yaptık.

Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve beraberindekiler, Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’nin düğün merasimine katıldı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma dünya evine giren Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’yi mutlu gününde yanında oldu.
07 Temmuz 1999 tarihinde Elazığ’da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Mustafa Demirci’nin çocuğunun düğününe katılan Demirkale, gelin Hilâl Demirci’ye evlilik cüzdanını takdim etti.
Tüm şehit ailelerini sevdiklerini söyleyen Demirkale, “Sizlerin ve bizlerin şahitliğinde çiftimizin nikâh akitlerini yaptık. Her iki cihanda da mutluluk dilerim. Allah, hayırlı nesiller, evlatlar versin. Demirci ailesi ve tüm şehitlerimizin ailelerini seviyoruz. Onların sevinçleri, bizim sevincimiz. Bu sevinçli günlerde bir aradayız, dua ediyoruz. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu, ilk günkü sevgileri eksilmesin, artsın daimi olsun” dedi.

Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Amasya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:50
Öğle
12:44
İkindi
16:28
Akşam
19:28
Yatsı
20:53

Amasya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Gönül Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Merzifon MYO Bünyesinde Gazetecilik Ve Haberleşme Bölümü Açıldı
Merzifon MYO Bünyesinde Gazetecilik Ve Haberleşme Bölümü Açıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.