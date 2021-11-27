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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı

27.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siverek ilçesinde düzenlenen turnuvada Şehit Mahmut Elçi Ortaokulu birinci oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı "Sporla Hayata Değer Kat Pojesi'' kapsamında, Siverek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA), Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına voleybol turnuvası düzenlendi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki spor salonunda 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında, Şehit Mahmut Elçi Ortaokulu, Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, madalya töreninde, oyuncuları tebrik ederek önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Siverek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Şenlik, 32 takımın katılımıyla güzel bir ortamda geçen turnuvanın final maçıyla taçlandığını söyledi.

Turnuvayı şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlediklerini aktaran Şenlik, "Programı yaparken şehit öğretmenimizi anmak ve gençlerimize şehitlerimizin önemini anlatmak istedik. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza ve takımlara teşekkür ediyorum. Çok güzel ve bölgemize yakışan bir turnuva oldu. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür turnuvaların sayısını arttırıp daha güzel hizmetlere imza atarız." dedi.

Şehit Mahmut Elçi Ortaokulu takım kaptanı Faruk Çakmak ise şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen turnuvada yine bir şehidin isminin verildiği Şehit Mahmut Elçi Ortaokulu olarak şampiyon olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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