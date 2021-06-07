Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına meslektaşları klip hazırladı

Önsöz, AA muhabirine, öğretmenlerin görevlerini yaparken şehit olmalarından etkilendiğini, bir gün kendisinin de onlardan biri olabileceğini düşünerek bir şarkı yazdığını söyledi.

Zaman zaman öğrencilerine seslendirdiği şarkının bir yerinde eksiklik hissettiğini belirten Önsöz, "Geçen sene Çorumlu şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın anması için benden yardım istendiğinde hiç düşünmeden "tamam" dedim ve 16 yıllık besteme "Bir kardeşim daha oldu, adını koyduk Aybüke. Senin gibi olsun diye, senin gibi koksun diye, adını koyduk Aybüke." sözlerini ekledim." dedi.

Aybüke Yalçın'ın bir müzik öğretmeni olduğunu, dolayısıyla bu çalışmanın bütün müzik öğretmenlerine bir görev haline geldiğini aktaran Önsöz, şunları kaydetti:

"Salgın şartlarında, dar imkanlarla bu çalışmayı tamamladık. Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yaptığım yıllardaki öğrencilerime ulaştım, 12 tane Aybüke'ye. Onun gibi olan, onun gibi kokan. Konuyu anlatınca, Aybüke'yi duyunca hiç ikiletmediler, "Tamam hocam" dediler. Çalışma boyunca onu hep yanımızda hissettik. Aybüke, tüm şehit öğretmenlerin gülen yüzü oldu. Onun da misyonu buydu diye düşünüyorum."