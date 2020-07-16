Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Tunceli'den, memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İlçe Belediye Başkanı Evren Özdemir ve bir grup öğretmenle şehit öğretmenin ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Burada, Necmettin Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, şehidin babası Hamit Yılmaz'a bayrak işlemeli tablo ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaymakam Karakaş, gazetecilere, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın haince, kalleşçe bir saldırıya uğradığını söyledi.

Karakaş, "Allah'a hamdüsenalar olsunki bana onun memleketinde görev yapmayı nasip etti. Onun annesine, babasına hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. Annesini annemiz, babasını babamız bildik. Onlara yapacağımız en iyi hizmetlerden biri onların isteklerini kırmamak, onların mümkün olduğu kadar yanında olmak." dedi.

Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Karakaş, "Bizde Ömer Halidemir'ler, Fethi Sekin'ler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın'lar hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu böyle bilsinler. Rabbim şehidimizin annesine, babasına sabır versin. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetini kabul etsin." diye konuştu.