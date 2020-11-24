Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Şehit Necmettin öğretmeni her sene olduğu gibi Öğretmenler Günü'nde kabri başında ziyaret etmek istediklerini dile getiren Taşbilek, "Tekrar Necmettin öğretmenimize, Aybüke öğretmenimize, milletimizin birliği uğruna şehit olan bütün öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Ayrıca vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, hepsine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Taşbilek, burada gazetecilere, toplumun bütün kesimlerinin geldikleri noktada en önemli değerlerin öğretmenler olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek ile Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, şehit öğretmenin ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti.

Şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz ile sohbet de eden Vali Taşbilek, şöyle konuştu:

"Necmettin'imiz, Aybüke'miz, diğer bütün öğretmenlerimiz, vatanın birliği, beraberliği uğruna can veren diğer bütün şehitlerimiz, hepsi birer bayrak olarak semada dalgalanmakta. Onların gölgesinde bu millet huzurla umutla güvenle oturmakta. Biz minnettarız şehitlerimize. Sizin şahsınızda anne babanızla maalesef rahatsızlıkları nedeniyle burada olamadıkları için telefonla görüştüm. Kardeşimize hem rahmet diledim hem hatırlarını sordum. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

- "Kardeşimi hatırladıkları için onlara teşekkür ediyorum"

Ahmet Yılmaz ise kardeşinin şehadetinin dördüncü yılında buruk bir Öğretmenler Günü geçirdiklerini kaydederek, "Hiç kimse bunu bize anımsatmıyor, yokluğunu aratmıyor. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kardeşinin her zaman paylaşmayı seven, öğrencilerine en yakın şekilde davranmaya çalışan, her zaman eğitimi, ülkesini seven ve sürekli öğretmenliği bir gönül eri olarak yapmak isteyen bir kişi olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu: