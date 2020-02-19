Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı görev yaptığı okuldaki kütüphaneye verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı okuldan memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak katledilen sınıf öğretmeni şehit Necmettin Yılmaz'ın adı, ismini taşıyan okulda kurulan kütüphaneye verildi.

İlçede görev yapan bir grup öğretmen ve okul idaresi tarafından başlatılan kampanyaya destek veren hayırseverler, ülkenin birçok yerinden kitap gönderdi. Kitapların tasnifinin ardından, Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulunda, şehit öğretmenin adıyla bir de kütüphane kuruldu.

Kütüphane açılışı için düzenlenen programa katılan şehidin babası Hamit Yılmaz, mahalle sakinleri ve öğretmenlerle sohbet etti.

Şehit öğretmenin öğrencileriyle de bir araya gelen baba Yılmaz, duygulu anlar yaşadı.

Büyük bir gurur yaşadığını dile getiren Hamit Yılmaz, "Bu güzelliği bize bahşeden Rabb'ime hamdediyorum. İlmin içinde olmaktan ve birine bir harf öğretmekten gurur duyuyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için de gururluyum. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Bu okulun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.