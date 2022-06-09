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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı

09.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Zehra Yalçın: - "Kızım, 'farklı olacağım' diyordu, gerçekten çok farklı oldu. Artık tanımayan, bilmeyen kimse yok. Kişiliği de çok renkli, çok farklıydı, tam ona yaraşır bir şey oldu"

ÇORUM (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 5 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, anne Zehra ve baba Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban katıldı.

Anne Zehra ve baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Anne Yalçın, gazetecilere, kızının renkli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Evladından ayrı 5 yıl geçirdiğini belirten Yalçın, "Onsuz bir yıl dönümü daha geçti. Çok üzgünüm. En güzel yerlerde, en güzel mertebede ama bir anne olarak acısı tarif edilemez. Acısı geçmek değil, tam tersine her geçen gün üstüne koyuyor. Mevlam sabır versin benim gibi olanlara. Allah kimseye göstermesin, hiçbir anne ağlamasın. Mevlam kimseye evlat acısı göstermesin." dedi.

Aybüke öğretmenin farklı olmaya gayet ettiğini anlatan Yalçın, "Kızım, 'farklı olacağım' diyordu, gerçekten çok farklı oldu. Artık tanımayan, bilmeyen kimse yok. Kişiliği de çok renkli, çok farklıydı, tam ona yaraşır bir şey oldu." diye konuştu.

Baba Yalçın ise şehadetinin 5. yılında kızını özlemle andığını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Yalçın, "Ülkemizin başında bir çıban olarak niteleyebiliriz bu eşkıyaları. Bir gün mutlaka bunu söküp atacağız. Emperyalist ülkeler boş durmayacaktır, mutlaka farklı şeylerle bizi karşı karşıya bırakacaktır. Tarih seyri içinde Türk milleti çok sınavdan geçmiş ama hiçbir zaman esarete boyun eğmemiştir. Bu filli, ekonomik, özgürlük olarak esaret olabilir ama Türk milleti genlerinin gereği neyse onu her zaman göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devleti idare edenlere görevlerinde başarılar dileyen Yalçın, "Muhalefet partilerine, kırmızı çizgili olan hariç, Allah hayırlı görevler versin. Hayırla hizmet etmek isteyenler her daim devletimizin başında olsun. Bizler de millet olarak varlıkta ve yoklukta birbirimize kenetlenelim. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda medeni bir ülke olmak, ilimde, fende ilerlemek için çalışalım. Hem birey hem devlet olarak hepimiz güçlü olmalıyız." diye konuştu.

Kaymakam Akpay ve Başkan Gelgör de konuşmalarında, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının bundan sonra da yaşatılması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

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