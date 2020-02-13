Şehit öğretmenler için ‘hatıra köşesi’ oluşturuldu

Van’da terör ve depremden dolayı şehit olan öğretmenlerin anısına ‘hatıra köşesi’ oluşturuldu.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından terör ve depremden dolayı hayatlarını kaydeden fedakâr öğretmenlere yönelik yaptırılan anı köşesi, en çok Van’da yeni görev yapacak öğretmenleri etkiledi. Öğretmenlik mesleğinin fedakârlık gerektiği, bu anlamda fedakârlıkları neticesinde terör ve depremden dolayı hayatlarını kaybeden öğretmenlerin hatıra köşesi bu fedakârlığı gözler önüne sergi.

Anı köşesini inceleyen ve duygusal anlar yaşayan bazı öğretmenler gözyaşlarını tutamazken, öğretmen velileri de aynı duyguları yaşadı.

