YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Şehit Ömer Halis Demir, ilkokulu öğrencileri kadın esnafa karanfil dağıttı

Şehit Ömer Halis Demir, ilkokulu öğrencileri kadın esnafa karanfil dağıttı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 09.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kırşehir’de, kadın esnafa karanfil dağıttı.Okul Müdürü Özgür Kurudal, öğrencilerin düzenlenen etkinlikle birlikte kadının; sosyal yaşamdaki yerini öğrendiğini söyledi.Cacabey Meydanı’nda ve Yeraltı Çarşısı üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler kadının toplumdaki yer ile birlikte çalışma hayatında olduklarını da gözlemledi.Kurudal, düzenlenen sınıf etkinliği ile çocukların evlerinde ki anne ile kadının toplumdaki yerinin karşılaştırmalı öğretildiğini belirtti.

Şehit Ömer Halis Demir, ilkokulu öğrencileri kadın esnafa karanfil dağıttı

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kırşehir’de, kadın esnafa karanfil dağıttı.
Okul Müdürü Özgür Kurudal, öğrencilerin düzenlenen etkinlikle birlikte kadının; sosyal yaşamdaki yerini öğrendiğini söyledi.
Cacabey Meydanı’nda ve Yeraltı Çarşısı üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler kadının toplumdaki yer ile birlikte çalışma hayatında olduklarını da gözlemledi.
Kurudal, düzenlenen sınıf etkinliği ile çocukların evlerinde ki anne ile kadının toplumdaki yerinin karşılaştırmalı öğretildiğini belirtti. Kurudal yaptığı açıklamada; "Kadın annedir; merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür. Kadın eştir; sorumluluklarımızı paylaşan hayat yükümüze omuz verendir Kadın kardeştir, evlattır; sevgi ve masumiyet kaynağıdır. Kadın eğitendir; evlatlarımızın ilk öğretmeni, yol göstericisidir"dedi.
2/B sınıfı öğrencileri, Cacaabey Meydanı ve Yeraltı Çarşısı üzerinde kadın esnaf ve çalışanlara karanfil dağıtarak yaptıkları iş üzerine sohbette bulundu.

Şehit Ömer Halis Demir, ilkokulu öğrencileri kadın esnafa karanfil dağıttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak"

Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak"

Kadınlardan 8 Mart yürüyüşü

Kadınlardan 8 Mart yürüyüşü

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Kırşehir Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:59
İkindi
16:15
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Ahi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.