YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Şehit Ömer Mavi Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

Şehit Ömer Mavi Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Develi-Yahyalı bağlantı yolunun tamamlanmasının ardından Karayolları ekiplerinin 5 km’lik Şehit Ömer Mavi caddesinin sıcak asfalt çalışmaları başladı.Çalışmaların hızla devam ettiğini ve en kısa sürede Develililerin hizmetine açılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Karayolları bölge müdürlüğümüzün destekleriyle Develimizde çevre ve bağlantı yollarımız daha rahat kullanılabilir hale gelmiştir.

Şehit Ömer Mavi Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

Develi-Yahyalı bağlantı yolunun tamamlanmasının ardından Karayolları ekiplerinin 5 km’lik Şehit Ömer Mavi caddesinin sıcak asfalt çalışmaları başladı.
Çalışmaların hızla devam ettiğini ve en kısa sürede Develililerin hizmetine açılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Karayolları bölge müdürlüğümüzün destekleriyle Develimizde çevre ve bağlantı yollarımız daha rahat kullanılabilir hale gelmiştir. Bu hizmetlerin Develimize ulaşmasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu başta olmak üzere karayolları bölge müdürlüğümüze çok teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.

Şehit Ömer Mavi Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
12:31
İkindi
15:44
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.