YURTHABER
  4. Şehit Ömür Erbay, mezarı başında dualarla anıldı

Şehit Ömür Erbay, mezarı başında dualarla anıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 20.01.2020 08:24 | Son Güncelleme

Şırnak’ta 2016 yılında PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ömür Erbay, vefatının 4’üncü yıl dönümünde Arpalı beldesinde mezarı başında anıldı.Şehit Özel Harekât polis memuru Ömür Erbay’ın Arpalı beldesinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine kent protokolü, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, emniyet yetkilileri, askeri erkân, Erbay ailesi ve belde sakinleri katıldı.Burada açıklamada bulunan Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, “Ömür Erbay gibi kahramanlarımız sayesinde ülkemiz ayakta durmaktadır.

Şırnak’ta 2016 yılında PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ömür Erbay, vefatının 4’üncü yıl dönümünde Arpalı beldesinde mezarı başında anıldı.
Şehit Özel Harekât polis memuru Ömür Erbay’ın Arpalı beldesinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine kent protokolü, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, emniyet yetkilileri, askeri erkân, Erbay ailesi ve belde sakinleri katıldı.
Burada açıklamada bulunan Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, “Ömür Erbay gibi kahramanlarımız sayesinde ülkemiz ayakta durmaktadır. Ülkemizi yıkmak isteyen içeriden ve dışarıdan gelen hainlere karşı bu milletin kahraman evlatlarıyla birlikte dik duracağız, bu sayede ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Şehitlik mertebesinde hiçbir şehit ölü değildir. Bizler de onları anmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Allah geride kalan ailesine sabırlar versin. Şehidimizin emaneti Uğur Kağan koca delikanlı olmuş. Allah bahtını açık etsin” dedi.
Dualar edilmesinin ardından Arpalı Merkez Camisinde mevlidi şerif okutularak şehidin baba ocağına ziyarette bulunuldu.
Ömür Erbay, Erzurum Özel Harekât Şubesi’nde polis memuru olarak görev yaparken geçici görevle gittiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde 20 Ocak 2016 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Bayburt’ta sokak hayvanlarına yem bırakıldıBayburt’ta sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıBayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Kale’de muhtarlarla toplantı düzenlendi

Kale’de muhtarlarla toplantı düzenlendi

Bayburt Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:31
Öğle
12:35
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:52

Bayburt Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.