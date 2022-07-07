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Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki ailesine şehadet haberi verildi

07.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki ailesine şehadet haberi verildi

KOCAELİ (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehadet haberi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ve yetkililer, 27 yaşındaki şehidin Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi'ndeki babaevine gelerek, anne Gül ve baba Bayram Sarı'ya acı haberi verdi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için Sarı ailesinin evine geldi.

Bekar olan şehidin bir ablası olduğu öğrenildi.

Sarı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti Kullar Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kullar Tepecik Mahallesi Merkez Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

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