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Şehit Osman Güler’in naaşı memleketi Kütahya’ya getirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.12.2020 14:14 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler’in naaşı Hakkari’de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kütahya’ya getirildi.Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Zafer Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler’in naaşı Hakkari’de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kütahya’ya getirildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Zafer Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler’in babası Nazım Güler, annesi Ayşe Güler ile yakınları katıldı.
Uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler’in Türk bayrağına sarılı naaşı defnedilmek üzere Tavşanlı’ya uğurlandı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler’in cenazesi Tavşanlı Ömer Bey Beke Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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