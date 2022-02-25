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Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

25.02.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için mevlit programı düzenlendi.

Beştepe Millet Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen programda, Eren için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Ankara'nın çeşitli camilerinden din görevlilerinin yer aldığı program sonunda cemaate mevlit lokumu dağıtıldı.

Mevlide, şehit Eren'in aile üyelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Eren'in silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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