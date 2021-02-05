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Şehit Özgür Çelik şehadetinin 1. senesinde anıldı

05.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit düşen Develili sözleşmeli er Özgür Çelik şehadetinin birinci senesinde mezarı başında anıldı.Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, ilçe protokolü, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma programında Kuran-ı Kerim okunduktan sonra şehit Özgür Çelik ve tüm şehitler için dualar edildi.Şehitliğin ulaşılacak en yüksek mertebe olduğunu belirten Kaymakam Duru, “Şehitlerimiz vatan ve mukaddesatımız için canlarından geçen en yüce değerlerimizdir.

Geçtiğimiz yıl Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit düşen Develili sözleşmeli er Özgür Çelik şehadetinin birinci senesinde mezarı başında anıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, ilçe protokolü, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma programında Kuran-ı Kerim okunduktan sonra şehit Özgür Çelik ve tüm şehitler için dualar edildi.
Şehitliğin ulaşılacak en yüksek mertebe olduğunu belirten Kaymakam Duru, “Şehitlerimiz vatan ve mukaddesatımız için canlarından geçen en yüce değerlerimizdir. Onlara olan vazifemiz ise onların canlarında vazgeçtiği değerlerimize can siperane sarılmaktır. Mezarı başında bulunduğumuz şehidimiz Özgür Çelik kardeşime ve tüm şehitlerime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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