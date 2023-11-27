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Şehit Piyade Astsubay Necdet Çalış'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

27.11.2023 08:10 | Son Güncelleme:
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın şehadet haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Piyade Astsubay Necdet Çalış'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve askeri yetkililer, Çalış'ın (29) şehadet haberini, Toktamış Mahallesi'nde yaşayan babası İsa ve annesi Sara Çalış'a verdi.

Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Çalış'ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.

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