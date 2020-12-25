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Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın ailesine ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.12.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın Aslanapa’nın Pazarcık Köyü’nde yaşayan ailesini ziyaret etti.Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın annesi Fatma ile babası Lokman Kartal ile bir araya gelen Vali Ali Çelik, bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını sordu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın Aslanapa’nın Pazarcık Köyü’nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın annesi Fatma ile babası Lokman Kartal ile bir araya gelen Vali Ali Çelik, bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını sordu. Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Vali Çelik, “Her zaman yanınızdayız. Bir isteğiniz, sıkıntınız olursa Devletimizin kapıları sonuna kadar açık” dedi.
Ziyarette Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua edildi.
Vali Ali Çelik’e Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Okumuş ile Hüseyin Ertürk eşlik etti.

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