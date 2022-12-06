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Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi

06.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

Adana Havalimanı'na getirilen bir çocuk babası şehit Duman'ın (41) cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze arabasına konuldu.

Şehidin eşi Beyhan Duman, "Kahramandı o." diyerek gözyaşı döktü.

Havalimanındaki karşılama törenine, şehidin babası Ali ve annesi Aysel Duman, yakınları, Vali Süleyman Elban ile diğer ilgililer katıldı.

Şehit Duman'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

Mehmet Duman'ın naaşı, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Sağkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, dün şehit olmuştu.

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