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Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

27.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan Korkmaz'ın (22) cenazesi, Bozhane Camisi'ne getirilerek helallik alındı. Bu sırada Ereğli Limanı'nda bulunan ve Türk bayraklarıyla donatılan gemiler ile tekneler, şehidin tören alanına getirilişi sırasında siren çaldı.

Baba Sinan ve anne Şerife Korkmaz'ı, şehidin yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Korkmaz'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu.

Bir süre askeri personel eşliğinde top arabasında taşınan şehidin naaşı, belediyenin cenaze aracıyla Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Sinan Güner, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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