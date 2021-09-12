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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Akbez Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay milletvekili İsmet Tokdemir, bazı ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kılıçdede Mezarlığı'nda defnedildi.

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