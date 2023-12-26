YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi

Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi

26.12.2023 07:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi

Hakkari'den askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

Şehit Günay'ın naaşı, yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Günay'ın naaşı, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiYol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Avcılar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandıAvcılar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandıDiyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
şehit Teğmen cenaze

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:07
Öğle
13:03
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Salı

Bozca eczanesi
Iscehisar
Gizem eczanesi
Merkez
Ömür eczanesi
Merkez
Kanlica eczanesi
Merkez
Ecirlioglu eczanesi
Cay
Zafer eczanesi
Emirdag
Ihsaniye eczanesi
Ihsaniye
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.