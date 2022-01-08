Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber ulaştı.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve psikososyal destek ekipleri, 32 yaşındaki Alyakut'un şehadet haberini Büyüknacar Merkez Mahallesi'nde ikamet eden babası İsmail ile annesi Havva Alyakut'a verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

