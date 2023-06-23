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Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras Antalya'da toprağa verildi

23.06.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesi, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde defnedildi.

Dün uçakla Alanya'ya gelen Aras'ın naaşı, evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Aliefendi Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Selvinaz ve babası Hüseyin Aras ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Aras'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanmış, Ankara GATA'da tedavi altına alınmıştı.

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şehit antalya

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