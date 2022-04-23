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Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

23.04.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam ve belediye başkanları karşıladı.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin cenazesinin öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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