Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi, uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından gönderilen şehidin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu tarafından karşılandı.

Vali Dağlı, şehidin annesi Şehri Çalışkan ve aile üyelerine başsağlığı diledi. Şehidin kız kardeşi Sevda Çalışkan karşılama sırasında gözyaşı döktü.

Şehit Çalışkan'ın cenazesi, uçaktan indirilip askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

Törenin ardından şehidin naaşı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin cenazesi yarın Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verilecek.

