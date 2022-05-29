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Şehit piyade uzman çavuş Hasan Çatal, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

29.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit piyade uzman çavuş Hasan Çatal, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın (33) cenazesi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, bölgeden hava yoluyla Konya'ya, oradan da kara yolu ile Ilgın'a getirildi.

Evli ve 2 çocuğu olan Çatal için kapalı pazar yerinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Öge tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Behlülbey Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Hacı Ahmet Özdemir, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehidin ağabeyi Ömer Faruk Çatal'ın da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olduğu öğrenildi.

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