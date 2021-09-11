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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

11.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

KAYSERİ (AA) - Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Sınırtepe'nin şehadet haberini, Belsin Mahallesi'nde yaşayan baba Faruk, anne Suzan ve eşi Sevinç Sınırtepe'ye verdi.

Haberin duyulması ile Sınırtepe'nin ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

25 yaşındaki şehidin 2 ay önce evlendiği ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

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