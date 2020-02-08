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Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle mevlit programı düzenlendi.Öğle namazı öncesi Reşadiye Caminde gerçekleştirilen Mevlit programına; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunması, şehit Ege’nin ruhuna dua edilmesi ve namaz sonrası cami cemaatine lokma tatlısı dağıtılmasıyla sona erdi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit

2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle mevlit programı düzenlendi.
Öğle namazı öncesi Reşadiye Caminde gerçekleştirilen Mevlit programına; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunması, şehit Ege’nin ruhuna dua edilmesi ve namaz sonrası cami cemaatine lokma tatlısı dağıtılmasıyla sona erdi. Şehit Serdar Ege’nin eşi Dilek Ege ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Çakacak, “Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’yi ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit

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