Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın acı haberi Muş'taki ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle ağır yaralan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın Muş'taki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Solak'ın 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi 718'inci sokakta bulunan evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Sedef ve Bedri Solak çiftinin 5 çocuğundan sonuncusu olan şehit Solak'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

