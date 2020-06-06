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Şehit Piyade Uzman Çavuş Zengin'in baba ocağında yas var

SAMSUN HABERLERİ  | 06.06.2020 00:25 | Son Güncelleme

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zengin'in baba ocağında yas var

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Ercan Zengin'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlilerince, gece saatlerinde şehit Zengin'in İlkadım ilçesine bağlı Aşağıavdan Mahallesi'nde yaşayan babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin'e şehadet haberi verildi.

Acı haberi alan aile üyeleri ve yakınları üzüntüye boğuldu. Haberin ardından evin etrafına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 4 kardeşi bulunan şehidin naaşının bugün Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze töreninden sonra Aşağıavdan Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

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