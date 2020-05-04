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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 04.05.2020 21:03 | Son Güncelleme

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri helikopterle Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehit Gündeş'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililer sosyal mesafe kurallarına uyarak karşıladı.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehidin annesi Gülbahar ve babası Kazım Gündeş'e taziyelerini iletti.

Askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Şehit Uzman Onbaşı Bekir Gündeş

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