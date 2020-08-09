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Şehit polis Adem Keskin için Samsun'da tören düzenlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Şehit polis Adem Keskin için Samsun'da tören düzenlendi

Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücüyü takip ettiği sırada kaza geçirerek şehit olan polis memuru Adem Keskin için, İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli Keskin'in cenazesi, Atakum ilçesindeki evine götürülerek helallik alındı. Cenaze daha sonra İl Emniyet Müdürlüğündeki tören alanına getirildi.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Keskin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Urhal, "Bugün burada yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu, giymiş olduğu şerefli üniformanın hakkını sonuna kadar veren kahraman bir vatan evladını ebedi aleme uğurlamak için toplandık. Bizlerin varsa sana haklarımız helal olsun, gözün arkada kalmasın. Geride bıraktığın ailen bizlere emanettir. Başta şehit Adem Keskin olmak üzere, vatan ve millet aşkı için görev yaparken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Şehit Keskin'in bekar olduğu öğrenildi.

Törene şehidin annesi Ayşe, babası Yılmaz Keskin, yakınları ile Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

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