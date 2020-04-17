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Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci kabri başında anıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Tunceli’de meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 3’üncü yılında Asri Mezarlık Polis Şehitliğindeki kabri başında anıldı.2017 yılı Nisan Ayı’nın 18’inde Tunceli ilinin Pülümür İlçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 12 kişi arasında bulunan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 3’üncü yılında Kayseri Asri Mezarlık Polis Şehitliğindeki kabri başında dualarla anıldı.

Tunceli’de meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 3’üncü yılında Asri Mezarlık Polis Şehitliğindeki kabri başında anıldı.
2017 yılı Nisan Ayı’nın 18’inde Tunceli ilinin Pülümür İlçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 12 kişi arasında bulunan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 3’üncü yılında Kayseri Asri Mezarlık Polis Şehitliğindeki kabri başında dualarla anıldı. Şehit Kilci’nin annesi Fazilet ve Babası Ejder Kilci, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve şehidin yakınları ile birlikte şehitliği ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bekası, milletimizin huzuru için gece gündüz vatanın her yerinde görev yaparken şehadete eren kahraman polis memuru hemşerimiz Ahmet Cihan Kilci Kardeşimizi kabri başında ziyaret ettik. Tüm şehitlerimize dua ettik. Merhum Ahmet Kardeşimizin kıymetli, annesi Fazilet ablamıza, babası Ejder ağabeyimize ve yakınlarına taziyelerimizi ilettik. Vatanımızın bekası için memleketin her karış toprağında görev yaparken şehit olan vatan evlatlarına Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
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Kocasinan
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