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Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

05.01.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 7 yıl önce adliye önünde PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı.

Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir Adliyesi’nde 5 Ocak 2017’de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 6’ıncı sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin’in Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü, şehidin kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi’ndeki programa geçildi. Külliyede İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program şehit Fethi Sekin’in kardeşlerinin konuşmasının ardından Türkiye geneli ortaöğretim kurumları arası düzenlenen ‘Benim için Fethi Sekin Demek’ konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye taktim edildi. Anma törenine, Vali Ömer Toraman, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Fethi Sekin’in yakınları ve sevenleri katıldı.

‘’MECLİSTE OTURAN PKK YANDAŞLARINA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Fethi Sekin’in şehadetinin 7’nci ölüm yıl dönümünde acılarının devam ettiğini belirten Fethi Sekin’in kardeşi Ahmet Sekin, “Genelde bu tür konuşmaları rahmetli babam yapardı bende onu arkalarda oturup izlerdim. Allah’a hamd olsun ki ben öyle bir babanın oğluyum ve kardeşimin kanını taşıyorum. Babamızdan kalan şeref bizlere yeter. Kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Son günlerde sosyal medya üzerinden olmadık kelimeler ve konuşmalar ortaya çıktı. Valimiz bu olaya el koyarak emniyet mensuplarıyla birlikte gerekli cevabı verdiler. Şehit kardeşi olarak gerçekten acımız çok büyük. Bundan yaklaşık 15 gün önce 12 şehit verdik. Kemal kardeşimiz şehadete yürüdüğünde babası Mehmet kardeşimizi dik ve gururlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan cenazenin ardından mikrofonu eline aldığı zaman Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya hakkını helal etmediler. Bende üzerine ekleyerek Mecliste oturan PKK yandaşlarına bende hakkımı helal etmiyorum. Kendini bilmeyen bir gazeteci şehit babamıza olmadık hakaretler göstererek sen kimsin diye hitap etti. Bende ona soruyorum sen kimsin. Biz bu vatan için evladını vermiş, canını ve kanını vermiştir” dedi.

Kardeşi Fethi Sekin’in aralarından bedenen ayrılışının 7’nci yılında olduklarını aktaran diğer kardeşi Fikriye Sekin, “İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Bazı insanlar da durum değişse de genelde durum bu şekildedir. Fakat bazı insanlar vardır sadece doğarlar ve ölümsüz olurlar. Bu kişiler bedenen aramızdan ayrılsalar dahi. Çünkü ölmek demek, sadece bedenen ölmemek demek midir Fethi abim şehadet şerbeti içerek Allah tarafından ölümsüzlük iksiri ile donatıldı. Bugün ülkemizde yaşayan 7’den 70’e vatansever abimi tanıyor ve biliyor. Yüreklere ve beyinlere o kadar güçlü kazındı ki bu sevgi bu ülkenin kalbinde devlet var oldukça silinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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