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Şehit polis Fuat Kaplan Kuşadası’nda dualarla anıldı

18.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 7 yıl önce kimliğini sorduğu şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada beylik tabancasıyla vurularak hayatını kaybeden şehit polis memuru Fuat Kaplan, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.Kuşadası halkı ve meslektaşları 16 Şubat 2014 yılında görevi başında şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan’ı unutmadı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 7 yıl önce kimliğini sorduğu şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada beylik tabancasıyla vurularak hayatını kaybeden şehit polis memuru Fuat Kaplan, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Kuşadası halkı ve meslektaşları 16 Şubat 2014 yılında görevi başında şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan’ı unutmadı. Kaplan için ölümünün 7. yılında Adalızade Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Cihan Seymen ile MHP Kuşadası ilçe başkanı Murat İnan ve şehit polisin yakınlarının katıldığı törende dualar edildi, Kaplan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma töreninin ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Eminim ki bulundukları boyutta aslında görev yapmaya devam ediyorlar. İnşallah o görevleri de üstün başarılar nasip olsun. Bu arada başta şehitlerimiz aileleri olmak üzere milletimize de başsağlığı diliyoruz. İnşallah sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti payidar olsun, milletimiz bahtiyar olsun. Bu aziz gün malum kandil, kandil dolayısıyla bu dileklerimizi bir kez daha canı gönülden hem şahsım adına hem de eminim ki siz saygı değer dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, görevde meslektaşlarım adına da tekrar ediyorum “ dedi. Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ise “ Hem arkadaşımız için hem de tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. İnşallah bizler ayaktayız, dökülmesi gereken son kana kadar dökmeye hazırız “ diye konuştu.

"Beylik tabancasıyla vurulmuştu"

İki çocuk babası Fuat Kaplan, 7 yıl önce Kuşadası’nda meydana gelen olayda kimlik sorgusundan kaçan H.A.’yı yaşanan kovalamaca sonrasında yakalayarak yere yatırmıştı. İkili arasında yaşanan boğuşmada Kaplan, beylik tabancası ile H.A tarafından başından ve karnından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

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