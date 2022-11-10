Şehit polis Kubilay Karaman'ın ismi Erzurum'da parka verildi

Palandöken ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'nın adı, törenle "Şehit Kubilay Karaman Şehitler Parkı" olarak değiştirildi.

Vali Okay Memiş, törende, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Allah şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Onlara mahcup olmamak adına büyük gayret ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bütün güvenlik güçlerimizi Allah korusun. Bu milleti Allah ilelebet yaşatsın ve yüceltsin." dedi.

Memiş, şehit Karaman'ın isminin, parka verilerek yaşatılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise şehitlerin isimlerinin mahallelerde, sokaklarda ve yaşanılan bölgelerde anılmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da şehitlerin ve ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu, onlara olan minnet borcunun ödenemeyeceğini vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de vatanı, milleti ve bayrağı korumak adına kanlarını hiçe sayan tüm şehitlere minnetlerini sundu.

Mevcut Şehitler Parkı'nın adının "Şehit Kubilay Karaman Şehitler Parkı" olarak değiştirildiğini ifade eden Tuncer, Karaman'ın isminin ömür boyunca parkta ve gönüllerde yaşamasını diledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasının ardından, şehidin annesi Ayten ve babası Vedat Karaman'ın da katılımıyla parkın açılışı yapıldı.

