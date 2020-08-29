Şehit Polis memuru Güneş, şehit oluşunun beşinci yılında anıldı

Tunceli’de terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Polis memuru Ali Rıza Güneş şehit oluşunun 5.yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Tunceli’de 28 Ağustos 2015 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Polis memuru Ali Rıza Güneş, şehit oluşunun 5.yıldönümünde Gülşehir’in Yeşilöz köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Şehit Polis memuru Ali Rıza Güneş’i mezarı başında Gülşehir İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit babası Şahin Güneş, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz İpek ve polisler tarafında dualar ile anıldı.

