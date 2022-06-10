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Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 6'ıncı yılında kabri başında anıldı

10.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 6'ıncı yılında kabri başında anıldı

EDİRNE (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'nın Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 6'ıncı yılında Edirne'deki kabri başında anıldı.

Özsoy'un Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Sağanak altında gerçekleştirilen anmada Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

Şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin ile bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Şehidin 10 yaşındaki kızı Elif Özsoy programa annesinin tören şapkasını takarak katıldı.

Şehit babası Çetin, kızının şehit oluşunun 2 bin 190'ıncı günü olduğunu, günleri tek tek saydığını ifade etti.

Çok zor olmasına rağmen kendilerini yalnız bırakmayanların manevi destekleriyle ayakta durduklarını belirten Çetin, Allah'tan, kederlerine ortak olanlardan razı olmasını diledi.

Çetin, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetiminin anma programına katılmadıklarını ve kendilerine destek olmadıklarını söyledi.

Programa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Memleket Partisi Edirne İl Başkanı Oktay Bozkurt, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, emniyet mensupları, kurum amirleri ve ailenin yakınları katıldı.

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