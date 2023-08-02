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Şehit polis memuru Ramazan Kütük'ün cenazesi Hatay'da defnedildi

02.08.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük'ün cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Kütük'ün (31) Türk bayrağına sarılı naaşı, Akbez Mahallesi'ndeki baba evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Kasım, annesi Saliha ve eşi Türkay Kütük'ün yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı namazın ardından Kütük'ün naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze arabasına konuldu.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün, polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı 63 A 0918 plakalı zırhlı araç Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkarken devrilmiş, yaralanan Kütük sevk edildiği hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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şehit Hatay Hassa cenaze

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