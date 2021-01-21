Şehit Polis Müdürü Gaffari Güneş'in ismi Malatya ile Sivas'ı bağlayan köprüyle yaşatılacak

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen 517,5 metre uzunluğundaki "Tohma Köprüsü" yapım projesinin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2017'de yapımına başlanan ve proje bedeli 104 milyon lira olan Tohma Köprüsü'nün yapımında sona gelindi.

Türkiye'de Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü olma özelliğine de sahip 517,5 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Tohma Köprüsü ile birlikte ulaşımda standartların artması, güvenli ve konforlu seyahat imkanının tesis edilmesi amaçlanıyor.

Yakıttan, emisyondan ve zamandan da kazanım sağlayacak köprünün yapımında 12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanıldı.

- Köprüye şehidin ismi verildi

Tohma Köprüsü'ne, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki trafik kazasında şehit düşen Malatya Yazıhan ilçesi doğumlu Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürü Gaffari Güneş'in ismi verildi.