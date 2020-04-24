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Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı önünde İstiklal Marşı okudular

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.04.2020 03:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke ve meclis üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.

Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı önünde İstiklal Marşı okudular

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke ve meclis üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı münasebetiyle, Kurtuluş Savaşı’nın simgelerinden olan Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı önünde İstiklal Marşı okudu.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı münasebetiyle, 23 Nisan günü saat 21.00’de, İstiklal Marşı’nı Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı önünde, gururla okuduk. Katılım sağlayan, İlçe Başkanımız, Hakan Uşak’a, Belediye Meclis üyelerimize ve İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede ülkemiz pandemi salgınını atlatır ve böylesine önemli günleri daha büyük sevinçle kutlarız’’ ifadelerini kullandı.

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