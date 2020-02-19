YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şehit Serkan Bursalı’nın adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit Serkan Bursalı’nın adı kütüphanede yaşatılacak

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 19.02.2020 12:45 | Son Güncelleme

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 3 yıl önce PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı’nın adı, Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde bir ilköğretim okulunda açılan kütüphaneye verildi.Kabaktepe İlköğretim okulunda şehidin adının verildiği kütüphane, Ekinözü Kaymakamlığı ve "Gönül Yolcuları" adlı sosyal sorumluluk projesi ekibinin düzenlediği törenle hizmete açıldı.

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 3 yıl önce PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı’nın adı, Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde bir ilköğretim okulunda açılan kütüphaneye verildi.
Kabaktepe İlköğretim okulunda şehidin adının verildiği kütüphane, Ekinözü Kaymakamlığı ve "Gönül Yolcuları" adlı sosyal sorumluluk projesi ekibinin düzenlediği törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Talat Tabur, “Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek için evlatlarını toprağa vermişlerdir. Allah rahmet eylesin. Kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Şehidin babası Mehmet Bursalı ise, “Evladımızın acısı her daim yüreğimizde tazeliğini koruyor ancak şehitlerimizin isimlerinin gelecek nesillerin zihinlerine, yüreklerine kalıcı bir şekilde kazınması için okullarda, kütüphanelerde, caddelerde, eğitim salonlarında, üniversitelerde yaşatıldığını görmek şehit ailelerinin acısını nispeten dindiren, mutluluk ve gurur verici çalışmalardır. Bu kütüphanenin oluşması için büyük yardımları dokunan, emek veren tüm halkımıza kendim ve ailem adına teşekkür ederim” diye konuştu.
Gönül Yolcuları gönüllüleri ekibinden Zeynep Demir, “Amacımız vatan, iman ve bayrak uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin adını unutturmamak ve bugünün çocuklarının aracılığı ile yarınlara taşımaktır. Onlar bu ülkenin onuru ve gururudur. Bizler de şehit yakınları olarak onlarla gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
12:51
İkindi
15:53
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Bilge Eczanesi
Onikisubat
Ceylan Eczanesi
Onikisubat
Doğa Eczanesi
Onikisubat
Elvin Eczanesi
Onikisubat
Esra Eczanesi
Dulkadiroglu
Lokman Eczanesi
Dulkadiroglu
Erdoğanlar Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 20 görme engelliye ‘beyaz baston’

Kahramanmaraş’ta 20 görme engelliye ‘beyaz baston’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.