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  4. Şehit Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'e getirildi

Şehit Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'e getirildi

MERSİN HABERLERİ  | 16.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

Şehit Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'e getirildi

MERSİN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'e getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Van'a oradan askeri uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na getirilen Kaplan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak karayoluyla Mersin'e getirildi.

Toros Devlet Hastanesine götürülen şehit için dua edildi. Bu sırada bazı şehit yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından omuzlarda taşınarak hastanenin morguna konuldu.

Şehit Kaplan'ın yarın öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi şehit olmuştu.

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Cenaze Mersin Şehit

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