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Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi vefat etti, babası hastaneye kaldırıldı

22.06.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi vefat etti, babası hastaneye kaldırıldı

Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) şehadet haberini alan Bartın'daki babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası tedavi altına alındı.

Evinde sabaha karşı rahatsızlanan Fatma Özkaya'nın (95) yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özkaya'nın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Balat köyündeki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Oğlunun şehadet haberini alan Mehmet Özkaya da (62) geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Şehidin cenazesinin, ikindi vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

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