Şehit torunlarının kabir ziyaretine polis ekibiyle gittiler

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, şehit torunları Ömer Özavcı'nın kabrini ziyaret etmek isteyen 65 yaş üstü çiftin isteğini yerine getirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi muhtarı Ebubekir Özavcı ile eşi Hanım Özavcı, Diliskelesi Şehitliği'nde torunları şehit Jandarma Er Ömer Özavcı'nın kabrini ziyaret etmek istediklerini ancak 65 yaş üstü olmaları nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını bildirdi.

Polisin evinden aldığı çift, şehitlik ziyaretini gerçekleştirmelerinin ardından tekrar evlerine bırakıldı.

